Quagliarella-trippel for Sampdoria

Italieneren har hatt en meget god sesong og står med 15 ligamål etter søndagens tre fulltreffere.

Han åpnet scoringsballet etter 30 minutter da han satte inn 1-0 til vertene fra Genova.

Deretter la han på til både 2-0 og 3-0 etter henholdsvis 60 og 68 minutter, før Carlos Sánchez pyntet på resultatet med sin scoring etter 80 minutter.

Sampdoria ligger på sjetteplass med 33 poeng, mens Fiorentina er på tiendeplass med 28 poeng.

Serietreer Lazio knuste Chievoverona 5-1 i sin hjemmekamp søndag.

Tidligere Liverpool-spiller Luis Alberto satte inn 1-0 etter 23 minutter, men Chievos Manuel Pucciarelli utlignet til 1-1 kun to minutter senere.

Sergej Milinkovic-Savics scoring etter 32 minutter sørget for at Lazio igjen var i ledelsen, og serberen var igjen på plass da han satte inn 3-1 etter 68 minutter.

Scoringer fra Bastos og Nani like før slutt sørget for 5-1 for Lazio som har 43 poeng på tredjeplass.

