Brady og Patriots til Superbowl etter drama

sport

De siste dagene har hele USA lurt på om den 40-årige superstjernen ville være i stand til å spille etter at han måtte sys med flere sting i kasthånden som følge av et treningsuhell.

Brady virket ikke hemmet av skaden, men motgangen var ikke slutt med det. Jaguars bød på sylskarp motstand, og rett før pause mistet Brady sin viktigste støttespiller i angrepet da Rob Gronkowski ble rammet av en ulovlig takling mot hodet og pådro seg hjernerystelse.

Jaguars ledet allerede 14-10 og økte i siste halvdel til 20-10 før Brady og mottaker Danny Amendola slo voldsomt tilbake de ti siste minuttene. To ganger i siste periode leverte Brady touchdownpasninger til Amendola, siste gang 2.56 minutter før slutt.

Stor prestasjon

Amendola hadde selv fått Patriots i utmerket posisjon med et godt returløp på et spark fra Jaguars, og han gjorde en stor prestasjon da han tok imot Bradys pasning bakerst i målsonen og fikk begge beina i bakken innenfor streken.

– Vi gjør det som skal til. Vi leverte en stor siste halvdel, og jeg er stolt av laget, sa Brady etter at Patriots ble første klubb som har kvalifisert seg til Superbowl 10 ganger. De åtte siste gangene har det vært med ham som quarterback og Bill Belichick som trener.

Brady sa at skaden i hånden, som ifølge ESPN ble sydd med 12 sting, ikke hemmet ham så mye.

– Jeg har spilt med mye verre, men det visste vi ikke onsdag. Det var en skremmende skade da det skjedde, men det gikk bra, sa han.

Straffet

Patriots-forsvaret gjorde sin store del av jobben ved å stoppe gjestenes angrepsforsøk i siste periode. Jaguars' ofte undervurderte quarterback Blake Bortles holdt inntil da følge med Brady med godt pasningsspill, og ved hjelp av overlegent løpsspill hadde gjestene lenge overtaket.

Straff for regelbrudd kostet derimot Jaguars dyrt. Laget ble straffet seks ganger for tap av 98 yards mot hjemmelagets ene gang for tap av 10 yards.

Brady endte med 290 pasningsyards og to TD-pasninger mot Bortles' 293 yards og en TD-pasning. Om to uker jager superstjernen sin sjette Superbowl-seier mot Philadelphia Eagles, en klubb som har spilt Superbowl to ganger, men aldri vunnet.

For 13 år siden førte Brady sitt Patriots til en knepen seier over Eagles, hans tredje Superbowl-triumf på fire år. Slås Eagles igjen, vil Brady etter ni års opphold igjen ha vunnet Superbowl tre ganger på fire år.

(©NTB)