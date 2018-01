Foles og Eagles knuste Vikings-drømmen

sport

Eagles vant 38-7 i NFL-semifinalen og møter New England Patriots i finalen i Minneapolis om to uker, et oppgjør mellom det topprangerte laget i hver sin halvdel av ligaen.

Vikings tok seg til semifinalen med et mirakuløst touchdown i sluttsekundene av kvartfinalen mot New Orleans Saints. Søndag kastet Case Keenum en touchdownpasning i kampens første angrep, men resten av kampen ble et mareritt for Keenum og hans menn.

For hjemmelagets quarterback ble det en drømmedag.

– Jeg er velsignet som har fantastiske lagkamerater og trenere, og vi jobber hver eneste dag for å bli bedre. Alle var mot oss, men vi tror på hverandre, og dette er bare utrolig, sa Foles rett etter kampen.

Eagles var toppranket i NFC på grunn av prestasjonene med stjernen Carson Wentz som quarterback. Da han ødela korsbåndet i desember, ble laget avskrevet av nesten alle eksperter. Ingen hadde tro på reserven Foles, som fylte 29 år lørdag.

Sjokkerende god

Han har overrasket alle med sitt gode spill, men søndag sjokkerte han ved å spille som en superstjerne. Etter at laget kom under 0-7 regisserte han det ene poenggivende angrepet etter det andre. Han hadde tilsynelatende is i årene da han under knallhardt press fra det sterke Vikings-forsvaret ventet på rett øyeblikk og leverte lange, presise pasninger.

Han kastet blant annet touchdownpasninger på 53 yards til Alshon Jeffery, på 41 yards til Torrey Smith og på 5 yards til Jeffery da Eagles vendte kampen ved å score 38 poeng på rad.

Eagles-forsvaret gjorde også sin del. To ganger ble Keenum taklet med utstrakt kastarm, og begge ganger havnet ballen i Eagles-hender. Første gang løp Patrick Robinson den 50 yards tilbake til touchdown som ga 7-7. Den andre gangen regisserte Foles angrepet som endte med hans første TD-pasning til Jeffery og 21-7-ledelsen som langt på vei punkterte kampen.

Keenum endte med tre balltap: To pasninger til motspiller og en mistet ball. Foles tok ikke bare vare på ballen, han endte med 352 pasningsyards og tre TD-pasninger.

Skål ble Foles

Eagles-fansen begynte i siste periode å herme Vikings-fansens berømte «skol»-rop med taktfast klapping, men Minnesota-versjonen av «skål» var byttet ut med «Foles».

I finalen skal Foles duellere med sportens aller største stjerne Tom Brady, som i sin åttende Superbowl jager den sjette triumfen. Eagles-fansen håper nå at Foles skal gi klubben den første NFL-tittelen siden 1960, seks år før Superbowl ble oppfunnet.

Søndag 4. februar avvikles Superbowl for 52. gang, men fortsatt vil intet lag ha opplevd å spille den kampen i egen arena. Vikings kom nærmere enn noe annet lag har vært, ved å ta seg til semifinale, men var likevel veldig langt unna.

