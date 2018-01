Gullfavoritt Lundby: – Hvis jeg hopper på mitt beste, tror jeg ingen slår meg

sport

En avlysning i Hinzenbach kom egentlig kjærkomment for verdenscuplederen.

– Jeg reiser til Ljubno til helgen. Jeg hadde i utgangspunktet lyst til å hoppe alle rennene før OL. Når Hinzenbach helgen etter ble avlyst, ble saken ganske klar. Da får vi en ekstra treningsuke hjemme før vi reiser til Sør-Korea. Så dette ble egentlig et helt perfekt konkurranse- og treningsopplegg for meg, sier Lundby.

Dermed slipper 23-åringen hodebry om hvilken av verdenscuphelgene hun eventuelt skulle droppe. Hennes tyske rivaler Kathrina Althaus og mesterskapshopperen Carina Vogt droppet begge Zao sist helg for å spisse OL-formen.

Fem strake seirer

Lundby har vunnet fem renn på rad i verdenscupen. Det har ingen norsk hopper klart tidligere. Nå øyner Kolbukameratene-hopperen sammenlagtseier og OL-triumf samme sesong.

– Jeg vet at jeg er god nok til å vinne. Hvis jeg hopper på mitt beste, tror jeg ingen slår meg, sier den selvsikre formhopperen.

– Men det er ingen selvfølge at jeg får det til akkurat den dagen det er OL-renn. Jeg er dessverre ingen maskin, fortsetter Lundby som har vunnet 6 av 8 renn i vinter.

Hun advarer samtidig mot det som kan bli lumske OL-forhold.

– Det er altfor mye som kan skje. Jeg er langt fra uslåelig. Og OL er bare det ene rennet. Jeg regner med at konkurrentene kommer bedre rusten enn hva de har vært til nå. Alle vil vinne. Og fort vekk blåser det katter og bikkjer også, så det trenger ikke å bli det mest rettferdige rennet, påpeker Lundby.

Hoppanlegget i Pyeongchang er vindutsatt. Det kan spille både Lundby og utfordrerne et puss.

Sparer godhoppene

Hun innehar den gule ledertrøya i verdenscupen, og akkurat det skaper litt hodebry for OL. For nå ser KK-hopperen at det er mulig å vinne sammenlagt.

– Klart jeg tenker på verdenscupen totalt når jeg leder med 260 poeng. Det er ganske stor å vinne verdenscupen sammenlagt, vil jeg si. Det er der den beste skihopperen gjennom sesongen kåres, smiler Lundby lurt.

Nå går hun for en Ole Brumm-løsning.

– Jeg føler ikke at verdenscupsesongen vår har vært for tøff og tettpakket til at jeg ikke har fått gjort det jeg skal til OL. Jeg går for begge deler, sier OL-favoritten.

Den siste uka på hjemmebane før OL skal brukes på alt annet enn hopping.

– Jeg planlegger å prioritere vanlig fysisk trening, og sannsynligvis ikke hoppe noe med mindre jeg plutselig føler for det.

– Så du skal spare godhoppene?

– Jepp, har så få av dem, så må spare dem til når det gjelder som mest, svarer Lundby ironisk uten å bli trodd av konkurrentene.

OL-rennet i Sør-Korea går 12. februar.

