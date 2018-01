Mascherano forlater Barcelona

sport

Den 33-årige argentineren vil ifølge avisen El Mundo Deportivo allerede fredag slutte seg til kinesiske Hebei China Fortuna, som er på treningsleir i Marbella.

I desember skrev spanske medier at Hebei hadde inngått avtale om å hente Mascherano for 10 millioner euro så snart Barcelona hadde en erstatter på plass. Det løste seg da den colombianske midtstopperen Yerry Mina ble klar for klubben.

Mascherano ble hentet fra Liverpool i august 2010. Han vant La Liga fire ganger, Copa del Rey fire ganger, mesterligaen to ganger og klubb-VM to ganger med Barcelona.

Han har spilt 334 kamper for klubben og scoret ett mål. Det kom da lagkameratene utfordret ham til å ta straffespark i en 7-1-seier mot Osasuna i april i fjor.

Bare to ikke-spanske spillere, Lionel Messi og Dani Alves, har spilt flere kamper for Barcelona.

Lagkamerater og klubbledelse vil hedre Mascherano under en seremoni onsdag, og han vil få ta farvel med fansen i forbindelse med cupkampen mot byrival Espanyol torsdag.

