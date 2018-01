Fransk liga sa opp avtale om mållinjeteknologi

sport

Det skjer etter flere hendelser hvor teknologien ikke har virket etter hensikten, og hvor dommere har fått feil signaler.

Ifølge avisen L'Equipe vil ligaen be om anbud i jakten på et annet firma som kan levere en teknologiløsning som forteller dommerne når ballen har vært over mållinjen og når den ikke har det.

Mållinjeteknologi benyttes i flere lands ligaer, og de fleste steder har det fungert tilfredsstillende, men i Frankrike har det vært stadige problemer.

Tyske GoalControl leverte teknologien som ble brukt under VM i 2014.

