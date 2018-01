Garmisch ingen lykkebakke for Svindal

sport

Lørdag har han likevel muligheten til å ta karrierens første utforseier i den tyske skimetropolen. Fredagens trening bar bud om at noe godt kan være i emning. Der var Svindal slått av vinneren Christoph Innerhofer med ni tideler.

– Jeg kjørte mye bedre på denne andre treningen (enn torsdag). I går fant jeg ingen god rytme, men i dag føltes det mye bedre, sa Svindal til NTB.

Romerikingen sammenlignet forholdene i Garmisch med de utøverne opplevde under alpin-VM samme sted i 2011.

– Da vant Innerhofer, så han kommer til å bli veldig farlig. Selv om han ikke kom til mål i Wengen og Kitzbühel, må vi se opp for ham, sa Svindal.

Garmisch mangler

35-åringen har vært verdens beste utforkjører så langt denne sesongen. I Garmisch har han imidlertid ikke lyktes hundre prosent tidligere.

– Jeg har aldri vunnet utfor her, bare kombinasjonen under VM i 2011. Dette er ikke min favorittbakke i verdenscupen, sa han.

– Jeg har vel heller ikke kjørt her på fem år. To ganger ble rennet avlyst på grunn av snømangel, og i tillegg har jeg vært skadd i flere år. Det må være fem år siden jeg kjørte utfor her sist. Jeg håper det går bra, tilføyde Svindal.

Garmisch-seieren er én av få som mangler.

– Kitzbühel og Garmisch er vel de eneste utforrennene jeg ikke har vunnet, men det plager meg ikke. Jeg vil heller tenke på alle de gylne mulighetene jeg faktisk har benyttet meg av, sa Svindal.

Sør-Korea neste

Romerikingens kranglete kne har han kontroll på foran lørdagens renn.

– Det går bra, men denne januarmåneden har vært hard for kneet. Det bør uansett gå bra lørdag, sa Svindal, som reiser hjem til Norge etter helgens renn.

– Da tar jeg tre dager fri hjemme i Norge, før laget reiser samlet til Sør-Korea for å finne noen gode treningsmuligheter, sa 35-åringen.

Meldingene fra OL-arrangørene i Pyeongchang er at treningsforholdene skal være fine for fartskjørerne.

