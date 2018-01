Medier: Aubameyang nærmer seg Arsenal

sport

Det rapporterer flere tyske og britiske medier.

Tyske Kicker er så sikre på at Aubameyang er tapt for Dortmund at den benytter tittelen «Bye-bye, Auba» i sin utgave mandag.

Ifølge tyske Ruhr Nachrichten skal klubbene ha tatt sikte på å bli enige om en overgangssum på rundt 65 millioner euro. Britiske BBC og Sky Sports hevder på sin side å ha kilder på at summen trolig ligger på rundt 68 millioner euro.

Hvorvidt overgangen går i orden, skal samtidig bero på om Borussia Dortmund klarer å finne en erstatter for sin fremste målgjører.

Det skal således fortsatt ikke være helt utelukket at Arsenal-spissen Olivier Giroud inngår som en del av avtalen klubbene imellom. Enkelte medier har samtidig meldt at franskmannen skal ha motsatt seg et klubbskifte.

Ruhr News melder at også den tidligere Köln-spilleren Anthony Modeste skal være et aktuelt navn for Dortmund. Han spiller i øyeblikket for kinesiske Tianjin Quanjian, men skal ikke være fornøyd med tilværelsen der.

Overgangsvinduet stenger onsdag.

