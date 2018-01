Falcao sendte Monaco til finale

sport

Falcao scoret ledermålet etter et kvarters spill på Stade Louis II i fyrstedømmet. Han ble servert av backen Djibril Sidibé og feide ballen i mål.

Like etter pekte dommeren på straffemerket etter at Stevan Jovetic ble lagt ned av Montpellier-keeper Benjamin Lecomte, men videodommeren kom til at målvakten hadde truffet ballen først.

I det 29. minutt ble det likevel 2-0 da Fabinho spilte Lopes gjennom gjesteforsvaret. Han fant i sin tur Falcao, som satte inn sitt 22. mål for sesongen.

Lopes jublet for scoring i annen omgang, men igjen ble Monaco-jubelen stoppet av videodommeren, som kom til at Falcao var offside i forspillet.

Paris Saint-Germain slo Rennes 3-2 i sin semifinale tirsdag og jager sin femte strake ligacuptriumf i finalen mot Monaco 31. mars.

(©NTB)