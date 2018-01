Manchester City økte luken da rivalene feilet

sport

Joshua King fikk være med på moroa de siste 20 minuttene da Bournemouth sjokkerte og vant 3-0 over Chelsea på Stamford Bridge, mens Christian Eriksens scoring etter 10,5 sekunder hjalp Tottenham på vei til 2-0-seier over Manchester United.

Callum Wilson, Junior Stanislas og Nathan Aké scoret målene for Bournemouth i løpet av et drøyt kvarter tidlig i annen omgang.

Fra tribunen så Chelseas nyinnkjøpte spiss Olivier Giroud sine nye lagkamerater mislykkes i forsøket på å slå tilbake.

– Vi må akseptere dette som et dårlig resultat og forstå at vi må kjempe denne sesongen. Om noen ikke forsto det så forstår de ikke fotball, sa Chelsea-manager Antonio Conte.

Etter Eriksens tidlige scoring på Wembley sørget et spektakulært selvmål av Phil Jones for 2-0 til Tottenham, som bedret sin posisjon i kampen om mesterligaplass.

Fernandinho, Kevin De Bruyne og Sergio Agüero scoret da Manchester City rundet 100 mål i ulike turneringer denne sesongen.

Noen timer før kampen ga Pep Guardiola opp forsøket på å hente Riyad Mahrez, da Leicester avslo et bud som skal ha vært på 65 millioner pund. Midtstopperen Aymeric Laporte, som ble hentet for klubbrekorden 57 millioner pund dagen før, debuterte uten å settes på store prøver i en kamp City dominerte.

Guardiolas menn er nå 15 poeng foran Manchester United, som er tre foran Chelsea og Liverpool. Tottenham følger ytterligere to poeng bak.

Pangstart

Det ble en forrykende start på Wembley. Før de var gått elleve sekunder hadde Christian Eriksen funnet nettmaskene. Harry Kane stusset en lang ball videre til Dele Alli, som fant Eriksen i god posisjon. Dansken bredsidet ballen elegant i mål bak David de Gea.

– Vi prøver alltid å være aggressive fra start. Det var stort å ta ledelsen så tidlig, og poengene styrker våre sjanser i kampen for å ende i topp fire, sa manager Mauricio Pochettino.

Det var gått bare 10,5 sekunder, og det har vært bare to mann som han vært kjappere enn dansken til å score i Premier League.

Det raskeste er på 9,9 sekunder da Ledley King scoret for The Spurs mot Bradford i 2000. Alan Shearers mål etter 10,4 sekunder for Newcastle mot Manchester City i 2001 er nest raskest.

Etter fire minutter holdt United på å slå tilbake. Angrepet ble regissert av Paul Pogba og Alexis Sánchez som spilte sin første Premier League-kamp i United-drakten. Jesse Lingard fikk avsluttet, men Hugo Lloris reddet med en flott beinparade.

Mareritt

Etter en snau halvtime opplevde United-stopper Phil Jones sitt mareritt. På et overlegg fintet han ut De Gea ved å sleive ballen utakbart i eget nett til 2-0 fra fem meter.

Etter sjokkmålene jevnet kampen seg ut, og José Mourinhos menn kunne raskt ha redusert. Det gjorde de aldri, og United måtte se gullet forsvinne enda lenger i det fjerne. Tottenham kunne feire seieren foran 81.978 tilskuere, det største publikum i Premier Leagues historie.

– Vi møtte et godt lag, men begge målene vi slapp inn var latterlige, sa United-manager José Mourinho.

Theo Walcott, som nylig ble hentet fra Arsenal, scoret begge målene da Everton slo Leicester 2-1. De tre øvrige kampene onsdag endte alle uavgjort: Newcastle mot Burnley og Southampton mot Brighton endte 1-1, Stoke mot Watford 0-0.

Sam Vokes utlignet like før slutt for Burnley, som hadde Fredrik Ulvestad på benken.

