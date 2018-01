Rallycross: Bakkerud blir lagkompis med tidligere verdensmester

sport

Onsdag kom bekreftelsen på at bergenseren Bakkerud har signert en flerårig avtale med Ekström-teamet EKS Audi Sport.

Teamet skal delta med to nybygde Audi-biler i årets verdensmesterskap.

– Med full støtte fra Audi er vi klare for å gi alt. Jeg er utrolig stolt og glad over å nå være en del av EKS-teamet. Det er en solid avtale som har stor betydning for meg på flere områder enn bare rallycrossbanen, sier Bakkerud.

– Nå kan jeg fortsette arbeidet med å bli verdens beste rallycrossfører, tilføyer bergenseren, som med den nysignerte avtalen vil fortsette satsingen på heltid.

Flytter utenlands

De siste fire årene har han satset på egen hånd med støtte fra private sponsorer. Nå blir han heltidsproff med en betalt fabrikkavtale.

Det innebærer også flere store endringer i hans private liv.

– Jeg vil i løpet av vinteren flytte fra mitt kjære Bergen til München for å bli rallycrossfører på fulltid. Selv om jeg har kunnet fokusere på rallycross de siste to årene også, blir dette et stort steg videre i min karriere, sier Bakkerud.

Sammen med lagkamerat Ekström er han ambisiøs for den kommende sesongen.

– Vårt mål for 2018 er klart. Vi ønsker å kjempe om VM-tittelen både for førere og team, sier Mattias Ekström.

Tenker nytt

Den svenske bilsportsstjernen ble i 2016 verdensmester i rallycross. Forrige sesong endte han på andreplass bak Petter Solbergs teamkamerat Johan Kristoffersson.

– Vi trengte å gjøre noen endringer i teamet. Derfor bygger vi nå to nye biler for å virkelig ta opp konkurransen mot Volkswagen og Peugeot, sier Ekström.

Andreas Bakkerud har deltatt i alle de 49 rundene som har blitt kjørt siden rallycross-VM startet opp i 2014. 18 pallplasseringer og seks seirer er fasiten.

I 2016 ble han nummer tre i VM, bak Ekström og Johan Kristoffersson.

– Det er en stor ære for meg å kjøre for Mattias sitt team. Vi har hatt et godt forhold i mange år, og jeg har fulgt utviklingen av EKS-teamet nøye. Sammen med teamet ønsker jeg nå å ta neste steg i min karriere og kjempe om tittelen, sier Bakkerud.

