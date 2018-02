Tre måneder for dommer som sparket spiller

sport

Tony Chapron (45) sparket Nantes-spiller Diego Carlos i slutten av Ligue 1-kampen mot Paris Saint-Germain 14. januar. Det gjorde han etter at de to kolliderte slik at dommeren falt.

Chapron ga også spilleren rødt kort, men dagen etter ba han om unnskyldning og sa at hans reaksjon på kollisjonen var «klønete» og «upassende». Han har etter å ha sett videobilder innsett at kollisjonen var et uhell.

Frankrikes fotballforbund suspenderte Chapron inntil videre, og torsdag forklarte han seg for disiplinærkommisjonen med en advokat som støtte. Det endte med at han ble utestengt i tre måneder, med ytterligere tre måneder betinget.

Noen uker før hendelsen offentliggjorde Chapron at han akter å legge opp som dommer ved sesongslutt.

Han har dømt i fransk toppserie siden 2004 og har ledet flere enn 400 kamper, deriblant cupfinalen i 2014. I oktober dømte han en kamp i kinesisk eliteserie.

