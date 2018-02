WADA alvorlig bekymret etter CAS-avgjørelse

sport

Idrettens voldgiftsrett i Lausanne (CAS) frikjente torsdag 28 russiske utøvere som alle ble diskvalifisert fra Sotsji-OL og utestengt på livstid etter at IOC fant dem skyldige i å ha vært involvert i organisert juks med dopingprøvene under OL i 2014.

– Det er med alvorlig bekymring vi noterer oss CAS-avgjørelsen om å frikjenne 28 utøvere og avvise anken fra 11 andre når alle 39 var del av Russlands systematiske dopingprogram, heter det i en uttalelse fra WADA torsdag kveld.

– WADA forstår at denne avgjørelsen vil føre til vantro og frustrasjon blant idrettsutøverne, slås det fast.

– Byrået støtter Den olympiske komités (IOCs) intensjon om å analysere denne avgjørelsen nøye og se på alle muligheter, inkludert en anke til det sveitsiske rettssystemet, heter det videre.

WADA mener at CAS ved å opprettholde diskvalifikasjonen av 11 utøvere har bekreftet Schmid-kommisjonens funn av systematisk manipulasjon av dopingkontrollprosessen, som tidligere avslørt av McLaren-kommisjonen.

WADA-president Craig Reedie ba torsdag om at CAS raskt publiserer hele sin begrunnelse i minst to av sakene, en hvor utøveren ble frikjent og en hvor utøveren ikke ble det. Det gjorde Reedie i et intervju med Insidethegames.

(©NTB)