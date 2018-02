Marseille nær tosifret i cupen

sport

Tre mål scoret også Paris Saint-Germain-spiller Angel Di Maria, som sendte sitt lag videre med 4-1-seier borte mot Sochaux. Edinson Cavani scoret også for et PSG-lag som stilte uten Neymar. Brasilianeren fikk hvile ut etter feiringen av 26-årsdagen mandag.

Kvelden ble spesiell for høyreback Dani Alves, som måtte ta på seg keeperhanskene da målvakt Kevin Trapp ble utvist på overtid. Han voktet målet i bare ti sekunder. Frisparket gikk i muren, og så blåste dommeren.

Likevel var det Marseille som stjal oppmerksomheten tirsdag. Sørkystlaget er i scoringshumør for tiden. Sist helg ble det 6-3-seier over Metz for laget som er på 2.-plass i Ligue 1.

Marseille gjorde seks endringer i startoppstillingen fra den kampen, men gjorde likevel kort prosess. Før det var spilt 20 minutter hadde Luiz Gustavo, Dimitri Payet, Ocampos og Mitroglou avgjort kampen.

To verdener

– Det var et mareritt, en kamp med to lag fra hver sin verden hva kvalitet angår, sa hjemmelagets trener Herve Della Maggiore.

– Vi sto og så på mens de spilte.

Grekeren Mitroglou la på til 5-0 før pause. Argentinske Ocampos scoret sitt annet tidlig i annen omgang og fullførte sitt hattrick 23 minutter senere. Mitroglou ble også tremålsscorer før Clinton Njie satte punktum fra straffemerket.

Marseille er ubeseiret i sine ni siste kamper i ulike turneringer, har vunnet åtte av dem og scoret 30 mål til sammen.

Smell

2.-divisjonslaget Auxerre forsvant ut av cupen med 0-3 hjemme mot 3.-divisjonslaget Les Herbiers Vendée. Kevin Rocheteau (straffe), Ambroise Gboho og Sebastien Flochon scoret målene.

Resten av kampene i åttedelsfinalen spilles onsdag og torsdag.

