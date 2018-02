Nora Mørk er ute i seks måneder med røket korsbånd

sport

Mørk herjet med det danske laget i 32-23-seieren i mesterligaen, men landet forkjært 16 minutter ut i andre omgang. Den norske landslagsspilleren satset og fikk skutt, men landet på og vred kneet.

Den tidligere Larvik-spilleren vred seg i smerte og ble båret av banen på båre etter å ha fått behandling.

Ødelagte leddbånd i høyre kne gir cirka seks måneders spillepause for Mørk, sier klubblege Peter Balogh i en pressemelding sent mandag kveld.

– En MR-undersøkelse bekreftet vår verste frykt, opplyser Györs pressetalsmann Szabó Tamás til VG. På et lokalt sykehus i Györ ble det klart at hun har røket fremre korsbånd i høyre kne. Hun skal opereres i løpet av de neste dagene. Dermed er sesongen over, konkluderer Mørk selv på Instagram.

Tidligere på kvelden hadde trener Ambros Martín anslått at Mørk ville være ute i sju uker. Den norske toppspilleren har en tung historikk med kneskader og har vært gjennom flere operasjoner.

Selv med seks måneders fravær er det god margin fra Mørk er tilbake og fram til Norges neste mesterskap som er EM i Frankrike i desember.

Mørk ble delt toppscorer i mandagens kamp med åtte mål, det samme som Cornelia Groot. Stine Bredal Oftedal noterte seg for tre mål på fire skudd. Keeper Kari Aalvik Grimsbø var også i Györ-troppen.

Norske Tiril Merg scoret et mål for Györs danske motstandere.