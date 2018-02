Røisland med to brudd – mister Big Air-konkurransen

sport

– Det er heldigvis ingen indre skader, men de mistenker at det er et brudd i skulderbladet, sa leder av fysioterapiteamet i den norske troppen Bjørn Fossan til NTB.

Ifølge Eurosport har Røisland bekreftet til kanalens snowboardekspert Gjermund Bråten at han har pådratt seg to brudd, og dermed mister utøveren også Big Air-konkurransen. Det var den siste konkurransen på OL-programmet for Røisland.

Ståle Sandbech, Marcus Kleveland og Torgeir Bergrem deltok i nattens slopestylefinale, men uten at det endte med medalje. De tre endte på henholdsvis 4.-plass, 6.-plass og 8.-plass.

Big Air-konkurransen starter med kvalifisering onsdag, mens finalen går av stabelen lørdag.

(©NTB)