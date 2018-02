Snowboard-nedtur: Gullet røk, medaljen forsvant og nordmann i ambulanse

sport

Marcus Kleveland var utpekt som gutten som skulle ta gullet. Slik gikk det ikke for Dombås-gutten på 18 år. Han endte på sjetteplass i den lunefulle vinden.

– Jeg er kjempeskuffet. Det var ikke slik jeg ønsket at det skulle gå, sier Kleveland.

Han merket ikke noe til forventningspresset.

– Jeg tenker ikke så mye over hva andre sier og gjør. Det er mer det at jeg vil gjøre det bra på egne vegne og vise hvordan man kjører snowboard. Mål mitt før start var i hvert fall å komme på pallen, sier Kleveland i vindkastene i Sør-Korea.

Nesten

Ståle Sandbech sto nede i målområdet da bronsemedaljen glapp. Max Parrot kjørte som sistemann og vippet nordmannen ut av pallen.

– Jeg så at flagget pekte nedover, og da skjønte jeg at han hadde medvind og at det ga ham en bedre sjanse, sier Sandbech til NTB.

Selv satset har tøft i sitt siste run.

– Jeg ville blant annet legge på noe ekstra snacks på siste hoppet, men jeg kom meg jo ikke dit. Det var jo litt synd.

Dramatisk

Allerede før rennet fikk Norge en smell. Mons Røisland falt stygt under trening. Han ble kjørt til sykehus i ambulanse.

– Det er heldigvis ingen indre skader, men det er mistanke om et brudd i skulderbladet, sa Bjørn Fossan i det norske helseteamet til NTB.

Kort etter kom beskjeden om at Røisland hadde pådratt seg to brudd.

Torgeir Bergrem ble nummer åtte i finalen.

Amerikaneren Redmond Gerard tok gullet. Han bommet helt i sine to første forsøk før han klinket til og vant med sitt siste run.

– Han er en liten amerikaner med et stort hjerte, sier Bergrem om 17-åringen Gerard.

