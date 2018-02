Falla nekter å ta på seg favorittstempelet

sport

Falla tok OL-gullet på sprinten i Sotsji for fire år siden. Tirsdag skal det forsvares på langrennsarenaen i Alpensia. Den jobben har Falla klare intensjoner om å gjøre, men at hun er den største favoritten på forhånd blir blankt avvist.

– Jeg har vunnet kun ett verdenscuprenn denne sesongen, og jeg føler ikke at jeg har favorittstempelet på noen som helst slags måte. Jeg er i angrepsposisjon, sa 27-åringen på de norske sprinternes pressekonferanse i OL-byen søndag.

Falla nøler ikke med å peke på svenske Stina Nilsson, som har vunnet tre sprintrenn i vinter, som kvinnen å slå.

– Hun er favoritten. Stina har vært god i de siste rennene inn mot OL. Samtidig er det flere som kan være med i toppen. Og i OL kommer det alltid også en joker, sa Falla.

Medalje holder

På spørsmål om hvem hun anser som mulige jokere, dukket amerikanske Sadie Bjornsen og finske Krista Pärmäkoskis navn opp.

– Jeg vil jeg trekke fram dem som gode kandidater, sa Falla.

27-åringen fra Fetsund ber om å bli trodd på at hun sier seg fornøyd dersom hun står på seierspallen når sprinten er avgjort tirsdag formiddag norsk tid.

– Jeg har et mål om å ta medalje, og får jeg til det, er jeg veldig glad.

At hun kommer til rennet med både VM-gull og OL-gull i bagasjen, tenker hun minimalt på.

– Jeg føler vel ikke at jeg lar det påvirke meg så mye. Det er en trygghet å vite at jeg har klart det før. Samtidig er det ikke bare å hente et OL-gull. Det fikk vi en påminnelse om i går (skiathlon). Det blir harde tak, sa hun.

Bakke avgjør

Falla har naturligvis studert sprintløypa i Pyeongchang ned til minste detalj. Den seige bakken underveis kan komme til å bli helt avgjørende, slik sprintdronningen ser det.

– Det er sjelden vi har sett en så lang motbakke i verdenscupen, så det blir utslag der. Utover i finaleheatene tror jeg vi vil se mer slitne jenter enn vi har sett i de mange kortere sprintene. Det blir en tung og hard sprint der både kapasitet og hurtighet blir veldig viktig, analyserte Falla.

– Bakken ligner veldig mye på det vi hadde på Lillehammer. Jeg satser på at jeg er i like bra form som da, la hun til.

På Lillehammer før jul vant 27-åringen sprinten og tok sin eneste verdenscupseier så langt denne sesongen.

Forutsetningene for seier også tirsdag synes å være bra. Falla har i hvert fall lite å utsette på oppladningen.

– Jeg har vel gjort sånn jeg pleier. Siden vi var på verdenscup sist, har jeg vært hjemme på Lillehammer og hatt min egen lille precamp. Det har fungert veldig bra. Her nede har det handlet om å komme inn i rett døgnrytme og å finne overskudd, og jeg har kjørt de samme øktene som inn mot mesterskap før.

Tirsdag er det alvor.

