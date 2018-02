Tårevåt Norendal etter 4.-plass: – En bronse ville betydd mye

sport

Regjerende OL-vinner Jamie Anderson forsvarte gullet fra Sotsji da ledelsen hun hadde fra første run holdt helt inn. Hun vant foran canadiske Laurie Blouin. Finske Enni Rukajärvi tok bronsen foran nesa på Norendal i sitt andre run.

Den norske snowboarderen tok til tårene da hun innså at medaljen glapp.

– Det kom mange følelser etterpå. En bronse ville betydd mye og vært noe å ha med seg fra OL, sa Norendal til NTB, som mente at konkurransen ikke burde vært gjennomført på grunn av den sterke vinden.

– Snowboard for jenter har blitt mye bedre de siste årene. Derfor var det ikke bra reklame for oss, sa Norendal.

Norendal kom seg helskinnet gjennom sitt første løp med en poengsum på 73,91. Hun avsluttet med en perfekt 720 på det siste hoppet og gikk inn til ledelse etter at 14 utøvere hadde gjort sitt første run. Og den holdt hun på fram til Jamie Anderson, siste utøver igjen på toppen, satte utfor. 27-åringen fra USA hadde full kontroll og fikk poengsummen 83 og tok seg forbi Norendal.

Fikk trøst

I sitt andre run var Kongsberg-jenta så vidt nedi med hendene på sitt siste hopp, samt et par andre feil som gjorde at poengsummen til slutt ble 47,66. Senere ble hun slått av Blouin og Rukajärvi.

Konkurransen var preget av reserverte utøvere, og det var svært få høye poengsummer. Flere ble stoppet av vinden og mistet all fart på sin vei mot de store hoppene i bunnen av bakken.

Forholdene bedret seg trolig noe etter Norendals andre run. I målområdet hadde hun tårer i øynene og fikk trøst av trenerteamet.

– Hun (Norendal) var redd. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg er glad for at hun har overlevd finalen, sa trener Per Iver Grimsrud til Eurosport etter Norendals andre løp. Han mener konkurransen burde vært utsatt på grunn av forholdene.

Uforsvarlig

Ved løypa var det bred enighet blant trenere og ledere om at det var uforsvarlig av OL-arrangøren å gjennomføre konkurransen. Vindflagget på det siste hoppet sto nesten oppover til tider under det andre heatet. Et vindkast kunne potensielt gjort stor skade på en utøver ved et av de avsluttende hoppene.

Norendal har ingen god erfaring fra Pyeongchang. I prøve-OL endte det med fire dager på sykehus da hun pådro seg et håndleddsbrudd.

Andre utsatte renn gjorde nok at arrangøren var desperat etter å få fullført det som kan fullføres på det etter hvert så opphopede OL-programmet.

Norendal har fire gull i X Games – tre av dem i slopestyle. I samme øvelse i Sotsji-OL ble det 11.-plass i finalen for 24-åringen. Neste mulighet for edelt OL-metall er i Big Air. Den konkurransen skal etter planen avvikles med kvalifisering 19. februar, mens finalen er fire dager senere.

