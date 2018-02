Bjørgen før Kalla-duell: – Jeg må levere et av mine beste løp

sport

De to konkurrentene holdt pressetreff samtidig. Kalla gjorde det utendørs ved en smørebod ved skistadion.

Torsdag skal de kjempe over ti kilometer fri teknikk.

Bjørgen åpnet tirsdagens pressekonferanse noen kilometer unna langrennsstadion i Alpensia med å si at hun er fornøyd med lørdagens sølv på 15-kilometeren.

Nå er øynene rettet mot torsdagen, og Bjørgen peker ut Kalla som en klar favoritt.

– Charlotte er i bra form og har vært sterk i vinter. Skal jeg slå henne på torsdag, må jeg levere et av mine beste løp i vinter. Det er kanskje den distansen hun har sett seg ut et gull også. Det må leveres et veldig sterkt løp for å slå henne, sa Bjørgen.

– Hun er den største favoritten, så er vi seks-sju løpere som skal kjempe om pallen, la hun til.

Kalla, Bjørgen og finske Krista Pärmäkoski havnet på pallen lørdag, og det kan fort bli den samme trioen igjen som skal gjøre opp om medaljene.

Tenker ikke på rekorder

Bjørgen, som er to gull unna å tangere Ole Einar Bjørndalen (8) og bli tidenes mestvinnende olympier, har ikke rekorder i tankene – ennå.

– Jeg tenker ikke på det akkurat nå. Nå er det ett renn om gangen, og jeg fokuserer på det. Når vi er ferdige med OL, skal vi telle opp, sa hun og la til at hun håper å gå lagsprinten.

– Jeg har et mål om det, men da må jeg være en av de beste på laget. Treneren tar uttaket, men jeg har et mål om å gå den, sa den ydmyke Rognes-jenta.

Kalla

Bjørgen står med én medalje på 10 kilometer fri i OL-sammenheng. I Vancouver i 2010 ble det bronse. På spørsmålet om hun foretrekker 10-kilometeren eller den kommende tremila, nøler hun litt, men:

– Jeg tror jeg tar 30 kilometer når man ser på resultatene tidligere i vinter med tanke på klassisk og skøyting, sa Bjørgen, som tror formen er stigende.

– Jeg har vært mer usikker på formen før OL i år. Løpet lørdag ble bedre og bedre etter hvert. Forhåpentligvis er det et godt tegn.

