Gull-Krüger drømmer om mer

Den 24 år gamle Lyn-løperen hadde gått mer eller mindre under radaren hos de fleste før søndagens triumf.

Det kommer til å endre seg.

Krüger har hatt noen gode dager i OL-byen etter den fenomenale opphentingen som ble kronet med medalje av ypperste merke.

– Jeg har kost meg. Det har vært litt spesielle døgn etter gullet. Nå er jeg klar til å kjempe igjen, og fokuset er på fredag.

Landslagsløperen skjuler ikke at ambisjonene er der.

– Jeg har store forhåpninger, og de ble ikke akkurat mindre etter at det gikk så bra sist. Formen er god, og jeg har gått bra på denne distansen før. Jeg er spent, men håper å gjøre det bra. Jeg håper å kjempe om medalje, og forhåpentlig også om gull.

Stafett

Krüger har også mål om å få gå stafett for Norge.

– Mesterskapet har startet mye bedre enn jeg hadde turt å drømme om, og jeg kan i hvert fall si at jeg har veldig lyst til å gå en etappe. Det tror jeg alle i troppen har. Jeg håper at jeg går så bra på fredag at jeg går meg inn på det laget, sa han.

Landslagstrener Tor Arne Hetland har tro på at Krüger er i stand til å ta et nytt gull. Han mener at alle fire norske har muligheten til det.

– Vi har fått en fantastisk start, og det er utrolig kult når alt stemmer, gutta leverer og alt ramler inn på dag X som på søndag, mente Hetland.

Slik ser Hetland på 15-kilometeren:

– Finn Hågen (Krogh) kan være en av dem som er med og kjemper om medaljer sammen med Hans Christer (Holund), Martin (Johnsrud Sundby) og Simen (Hegstad Krüger). Outsidere er Alexander Bolsjunov og de øvrige russerne, Marcus Hellner og Calle Halfvarsson. Dario Cologna er et navn, og så må vi se opp for Maurice Manificat.

Suksess gir suksess

I idrett teller selvtillit mye. Spørsmålet er hva en slik sterk start har å si for resten av mesterskapet.

– Det betyr at vi har skutt oss inn brukbart. Vi har gjort ting riktig i treningsarbeidet. Skiene er gode, humøret er bra og et lag i suksess avler suksess. Vi tar det vi får, men det gjelder å være klar til neste konkurranse, og vi senker ikke skuldrene. Respekten for konkurrentene er alltid til stede, sa Hetland til NTB.

Martin Johnsrud Sundby er også blant dem som peker på betydningen av å komme godt i gang i et mesterskap. Sist søndag tok han sølv bak Krüger.

– For oss er det fantastisk å få en slik start. Det gir et vanvittig driv i hele gruppa. Alle har lyst til å følge opp på de kommende distansene, og det er det viktigste. Vi har fått i gang det hjulet. Jeg tror det er avgjørende å komme godt i gang i et mesterskap, for at det skal flyte på litt. Nå håper jeg at det kommer til å gjøre det. For oss er det deilig. Vi tenker ikke på hvem som eventuelt får de gullene. Det er driven i gruppa som betyr noe, sa Sundby.

Optimismen i det norske herrelaget er stor foran fredagens 15-kilometer.

