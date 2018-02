Hetland holder på stafett-hemmeligheten

sport

– Stafettlaget tar vi ut om 24 timer. Så får dere smøre dere litt med tålmodighet med det, sier Hetland etter 15-kilometeren i fri teknikk fredag.

– Det ble vel ikke veldig vanskelig etter i dag?

– Dere skal få lov til å synse litt om uttaket. Så viser vi uttaket to timer før lagledermøtet.

Simen Hegstad Krüger tok fredag sølvet bak den suverene vinneren Dario Cologna.

Søndag går stafetten over 4 x 10 kilometer. Sverige vant både i 2010 og 2014.

Slik summerte Hetland opp tre av sine løpere på 15-kilometeren:

– Det er helt utrolig. To medaljer og et gull til Simen på to starter. Han er i kjempeform og har gjort alt riktige etter tremila.

– Martin (Johnsrud Sundby) har jo ikke bommet med formen når han har et sølv og en fjerdeplass i dag, men han skulle gjerne har vært hakket lenger foran.

– Finn (Hågen Krogh) åpnet veldig, veldig tøft og ville være med å kjempe om medaljene. Så fikk han det litt underveis. Han klarte ikke å ligge foran og dunke i den farten som han skulle. Han tapte dyrebare sekunder på slutten.

