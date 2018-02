Ødegaard og Thorsby var med på å ødelegge PSVs perfekte hjemmerekke

sport

Både Morten Thorsby og Martin Ødegaard spilte hele kampen for gjestene, men ingen av de to nordmennene maktet å notere målpoeng i kampen som inneholdt både fire mål og et direkte rødt kort.

Santiago Arias ga vertene ledelsen etter 35 minutter, mens Luuk de Jong utnyttet sløvt forsvarsspill og doblet til 2-0 etter 43 minutter.

Kort tid etterpå fikk PSVs Hirving Lozano direkte rødt kort for det dommeren oppfattet som et slag. Mexicaneren var høyt oppe med armen i en duell, og dommeren viste ingen nåde da han dro opp det røde kortet.

Schaars sa takk for sist

Heerenveen benyttet seg å være én mann mer på banen og reduserte ved Stijn Schaars. Veteranen kom fra dypet på en corner og satte inn scoringen mot sin tidligere klubb.

PSV så ut til å holde unna, men etter 83 minutter satte iranske Reza Ghoochannejhad, med tilnavnet «Gucci», inn 2-2.

Martin Ødegaard slo ballen inn i feltet. Ballen var innom både Morten Thorsby og en PSV-forsvarer før den falt ned i beina på Ghoochannejhad, som satte inn utligningsscoringen. Poengtapet var PSVs første på hjemmebane denne sesongen. I tillegg stoppet serielederens seiersrekke på sju kamper.

Laget fra Eindhoven topper fortsatt æresdivisjonen med 62 poeng, mens Heerenveen klatrer til åttendeplass med 32 poeng.

Seier for Midtsjø og Svensson

Både Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø spilte hele kampen da AZ Alkmaar slo Breda 3-1 borte i sin kamp lørdag.

Iranske Alireza Jahanbakhsh ga Alkmaar ledelsen etter 32 minutter. Dereyyer doblet Guus Til til 2-0 tidlig i annen omgang. Mats Seuntjens punkterte kampen med sin 3-0-scoring etter 52 minutter, mens Umar Sadiq satte inn et trøstemål for Breda få minutter før slutt.

Alkmaar ligger på tredjeplass med 50 poeng.

