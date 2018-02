Bonsaksen fryktet å bli syndebukk før han skjøt Norge til kvartfinale

sport

Avgjørelsen kom etter et voldsomt norsk press mot Slovenias mål i forlenget spilletid.

Bonsaksen scorer ikke ofte, men han skjøt fra langt hold med flere spillere mellom seg og målet.

Dommerne så på video et par minutter før de godkjente Bonsaksen-trefferen endelig.

– Jeg skjønte ikke hvorfor de skulle se på den situasjonen, men dommerne sa de gjør det uansett i forlenget spilletid. Jeg har vel aldri scoret et så viktig mål, sier Bonsaksen til NTB.

Han ble utvist ti sekunder før slutt av ordinær tid.

– Det var igjen en ny dum utvisning, og jeg fryktet at jeg skulle bli en syndebukk. Jeg er jæ.... takknemlig for at de traff tverrliggeren og at Haugen (keeper Lars) hadde noen redninger, sier Bonsaksen.

Tøft

Nå venter gullfavoritten OAR på Norge. - Det blir knalltøft. Alle vet at de er favoritter. De har fire kanonbra rekker. Vi må ha samme gutsen og arbeidsviljen samtidig som vi må heve spillet vårt. Da er alt mulig, sier Bonsaksen.

For første gang er Norge klar for OL-kvartfinale.

Det gikk bare vel seks minutter før Jan Urbas skjøt inn 1-0 via den venstre stolpen til keeper Haugen. Det sang i metallet da pucken fløy inn.

Ut

28 sekunder før målet pådro unggutten Ludvig Hoff seg en utvisning for hooking. Den irriterte sikkert trener Petter Thoresen. Før kampen snakket han mye om at Norge måtte unngå unødvendige utvisninger om det skulle bli seier.

Senere i perioden reddet Norges bestemann, målvakt Haugen, strålende på to skudd i løpet av et par sekunder. Så veltet han seg ned som en vegg og fikk stoppet Slovenia.

Tidlig i tredje periode kom utligningen etter en bra norsk periode. Martin Røymark la pucken på tvers av banen. Tommy Kristiansen dukket opp. Uten å treffe helt rent, så styrte han inn 1-1.

Seieren kom etter tre tap på rad i Pyeongchang.

Fasiten med OL-nederlag stoppet for Norge på elleve kamper siden 1994-turneringen på Lillehammer. Da ble det 3-1 over Østerrike i kampen om 11.-plassen.

Rett før kampstart kom nyheten om at Slovenias Ziga Jeglic hadde avgitt positiv dopingprøve. Den viste spor av en astmamedisin. Sloveneren fikk 24 timer på seg til å forlate Pyeongchang.

I onsdagens semifinale mot OAR vil Patrick Thoresen også møte flere av sine lagkamerater og kjenninger fra sin tid i russisk ishockey.

