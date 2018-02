Messi brøt scoringsforbannelsen mot Chelsea

sport

Superstjernen Messi har gjort alt på den store scenen for Barcelona, men mot Chelsea hadde han aldri scoret.

Den målløse rekken stoppet imidlertid på åtte kamper etter at han straffet en stygg tversoverpasning fra Andreas Christensen og utlignet til 1-1 tirsdag.

– Det er en skam at vi slipper inn mål på den eneste feilen vi gjør. Vi burde ikke gitt Barcelona den muligheten, sa Cesc Fàbregas til Viasat.

1-0-målet var det Willian som sto for. Brasilianeren traff både den venstre og den høyre stolpen med herlige langskudd i første omgang, uten at Barcelona tok advarslene på alvor.

Avgjøres i mars

Den fotrappe Chelsea-spilleren så ut til å sikre et godt utgangspunkt for London-laget, men i stedet sørget Messi for at Barcelona har et viktig bortemål i bagasjen.

– Jeg er glad for målet, men jeg er lei meg for resultatet. Jeg synes vi fortjente å vinne. De hadde ballen mer, men vi skapte de farligste sjansene. Vi må dra dit og spille samme kamp, sa Willian til BT Sport.

Hvem som går videre til kvartfinalene i mesterligaen blir avgjort på Camp Nou onsdag 14. mars.

– De er et av de beste lagene i Europa. De har fantastiske spillere og dette er mesterligaen. I denne konkurransen kan en feil koste deg mye, sa Barcelona-kaptein Andrés Iniesta.

– Jeg tror det blir en annen kamp hjemme (i Barcelona) foran våre fans og på vår bane, avsluttet han.

Willian herjet

Barcelona styrte banespillet i første omgang på Stamford Bridge, men det var Chelsea som var nærmest scoring.

Willian var et konstant uromoment for Barcelonas bakre firer, og presenterte seg for alvor da han fyrte av fra distanse etter 34 minutter. Brasilianeren rykket seg fri fra Sergio Busquets, før han ladet kanonen fra 20 meter. Skuddet smalt i den høyre stolpen, utakbart for Marc-André ter Stegen.

Det skulle vise seg at skuddet kun var et forvarsel. Sju minutter senere sto Willian for en kopi, bare at denne gangen banket han ballen i den venstre stolpen. Fortsatt måtte Antonio Conte rive seg i håret over ingen nettsus.

Paulinho fikk Barcelonas største sjanse i første omgang. Den tidligere Kina-proffen fikk stå alene ved bakre stolpe på et innlegg fra Lionel Messi, men Willians landsmann fikk ikke ordentlig dreis på headingen, og ballen gikk utenfor målet til Thibaut Courtois.

Messi fikk scoringen sin

I annen omgang var alle gode ting tre for Willian. 29-åringen ventet på 18 meter på en corner, og rundet Busquets før han skrudde ballen ned i det høyre hjørnet.

Messi hadde aldri scoret mot Chelsea tidligere, og argentinerens scoringsvegring så ut til å fortsette tirsdag, men det var før Andreas Christensen ga Barcelona en gavepakke med et kvarter igjen. Den håpløse pasningen havnet hos Andrés Iniesta, som igjen serverte Messi på drøye ti meter. 30-åringen plasserte ballen enkelt i hjørnet.

Chelsea har møtt Barcelona sju ganger siden år 2000. Tirsdagens kamp var den første siden London-laget slo katalanerne ut av turneringen for seks år siden. Chelsea sto med fire seirer og tre tap før tirsdagens kamp. Fem kamper hadde endt uavgjort, før den sjette kom etter Messis utligning.

(©NTB)