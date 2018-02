Petter Thoresen mener OAR er klare OL-favoritter

sport

– Hvor mange av 20 kamper vinner vi mot et lag som OAR, spurte NTB.

– Vanskelig å si, men vi skal gjøre alt vi kan. Vi gjør alltid så godt i kan, så får vi hvor langt det rekker. De er OL-favoritter og det beste laget her, så greit er det, sa Petter Thoresen.

OAR åpnet med et knepent tap for Slovakia, men har slått voldsomt tilbake med 8-2 over Slovenia og 6-2 over Sveits.

Thoresen opplevde sitt eget lag komme litt skjevt ut mot Slovenia, men at laget klarte å spille seg sakte, men sikkert inn i kampen igjen og avgjøre til egen fordel.

Stokket om på rekkene

– Det er jo gutter som jobber med hjertet. Prestasjonen er jo ikke kanskje ikke så all verden. Kreativt så lugget det jo, men i tredjeperiode var veldig gode. Vi byttet om på rekkene og skapte litt liv laget på den måten. Vi var optimister for vi skal aldri skal gi opp. De begynte å bli slitne for de brukte få spillere. Vi hadde troen og så hjalp Lars (Haugen) å holde tropen oppe helt til det var ferdig, sa han.

Backen Aleksander Bonsaksen er ikke kjent for å være noen storscorer, men anledningen til å presentere seg passet utmerket.

– Det ikke så ofte at Aleksander scorer, men det var jaggu meg på tide. Gutta har spilt ham på blank så mange ganger nå. Det var moro.

– Jeg følte også at scoringen ville bli godkjent. Veldig bra av Patrick å dra seg gjennom der å få pucken på mål. Stort av Rosseli som kjempet og fikk løftet pucken ut til Bonsa. Det var "kjyla", sa Thoresen.

Bonus

– Det er historisk kvartfinale, går dere inn med senkede skuldre?

– Det blir en ren bonus. At norsk ishockey skal spille kvartfinalen i et OL er jo litt hårete. Tror ikke det har noe å si på seedingen framover, for de reglene har jeg ikke satt meg inn, men det er den følelsen disse gutta har vært med på. Det er noen av dem som spiller sitt tredje OL. Å klare en slik ting er stort og det fortjener dem, sa Thoresen.

Thoresen tok over etter Roy Johansen i 2016, og han hadde sin første turnering som landslagssjef nettopp å kvalifisere laget til OL i Pyeongchang.

