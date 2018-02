Samuelsen spilte hele kampen i viktig Burton-seier

sport

Samuelsen, som er på utlån fra Premier League-klubben West Ham, noterte sin femte kamp fra start tirsdag.

Den finteglade nordmannen noterte seg ikke for målpoeng mot Barnsley, men spilte hele kampen i den viktige seieren.

Jamie Allen og Jacob Davenport sørget for at bortelaget Burton ledet 2-0 til pause. Dani Pinillos reduserte med et kvarter igjen av annen omgang, men det ble ikke poenggivende.

Hull i fare

Burton klatrer fra jumboplass til siste nedrykksplass, forbi Barnsley, etter tirsdagens trepoenger. Samuelsen og co. har samme poengsum som Hull på sikker grunn, men har dårligere målforskjell.

Adama Diomande fikk et knapt kvarter som innbytter da Hull gikk på 1-3-tap mot Middlesbrough. Markus Henriksen var ikke i troppen.

Evandro utlignet til 1-1 etter at Rudy Gestede ga Middlesbrough ledelsen, men Patrick Bamford og Gestede med sitt annet for kvelden sørget for at alle poengene ble igjen på Riverside.

Aston Villa med poengtap

Sunderland er ny tabelljumbo etter å ha tapt 0-1 mot Bolton. Nottingham Forest-utleide Zach Clough ble matchvinner.

Aston Villa hadde muligheten til å klatre forbi tabelltoer Cardiff, men feilet med 1-1 mot Preston. Cardiff og serieleder Wolverhampton kan rykke fra tabelltreeren med seirer mot henholdsvis Ipswich og Norwich onsdag.

Øvrige resultater tirsdag: Brentford – Birmingham 5-0, Millwall – Sheffield W. 2-1, Nottingham Forest – Reading 1-1, Sheffield U. – Queens Park Rangers 2-1.

