Politirazzia i moské i Berlin

Ifølge avisa brukte politiet torsdag sjokkgranater under razziaen i en moské i Moabit. Amri skal ha tilbrakt tid i denne moskeen etter at han ankom Tyskland i juli i fjor.

Resultatet av aksjonen er ikke klart. Moskeen går under navnet Fussilet 33, og tysk etterretningstjeneste har tidligere omtalt den som et samlingssted for radikale islamister.

Flere politiaksjoner i hovedstaden knyttes til jakten på den mistenkte gjerningsmannen bak massakren som kostet tolv menneskeliv på et julemarked mandag.

DPA melder at spesialstyrker bevæpnet med automatvåpen gjennomsøkte et tog på T-banestasjonen Mehringdamm. Også dette søket var resultatløst. (©NTB)