To utlendinger blant ofrene i Berlin

Italienske myndigheter bekreftet torsdag at Fabrizia Di Lorenzo (31) mistet livet da en lastebil pløyde inn på julemarkedet mandag kveld. Hun var bosatt i Berlin der hun fikk jobb i et transportfirma etter å ha vært Erasmus-student i byen. Hun var på julemarkedet for å kjøpe julegaver og skulle ha fløyet hjem til Italia på juleferie denne uken, ifølge familien.

Dalia Elyakim (60) fra Israel ble også drept i angrepet. Hun var i Berlin sammen med sin ektemann Rami.

Etter terrorangrepet mandag ble hun meldt savnet, hvorpå hennes to voksne barn kom til Berlin for å støtte sin far og hjelpe til med å finne moren.

Onsdag bekreftet det israelske utenriksdepartementet at Elyakim var blant de drepte. (©NTB)