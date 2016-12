– Aleppo et stort tap for opprørerne

– På et politisk nivå er det et stort tap, sier Yasser al-Youssef fra opprørsgruppa Nureddin al-Zinki. Syrias hær erklærte at Aleppo var gjenerobret fra opprørerne torsdag kveld, og de syriske regjeringsstyrkene har dermed gjenopprettet full kontroll over hele byen, som ble inntatt av opposisjonens styrker i 2012.

– For revolusjonen er det en tid for tilbaketrekning og et vanskelig vendepunkt. Revolusjonen opplever nå et militært tilbakeslag, sier han.

Iran og Russlands intervensjon påførte opprørerne store tap, ifølge al-Zinki.

– Aleppo er nå under okkupasjon av Russland og Iran, sier Ahmed Qorra Ali i opprørsgruppen Ahrar al-Sham.

Militærekspert Bruno Tertrais ved Foundation for Strategic Research i Paris sier Aleppos fall markerer seieren til en autoritær allianse som strekker seg fra Teheran til Moskva. (©NTB)