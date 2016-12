Fangeopprør i britisk fengsel

Fengselet bekrefter at det er «pågående uroligheter», men det er ikke kjent hva som har utløst fangeopprøret eller om noen er skadd. Spesialpoliti ble satt inn for å roe ned situasjonen.

En brann i den delen av fengselet der uroen startet, er slukket, opplyser en talsmann for de fengselsansattes organisasjon POA.

– Vi vet ikke hvor alvorlig det er nå, men vi har fått meldinger om at 60 innsatte har tatt kontroll på en av fløyene, sier Mike Rolfe i POA.

De innsatte i resten av fengselet er nå innelåst i cellene sine, blir det opplyst.

Ifølge Sky News er det fjerde gang i løpet av under to måneder at det bryter ut opprør i fengsler i Storbritannia. Det er knapt en uke siden et annet opprør i et britisk fengsel. Opp mot 600 fanger deltok i urolighetene i fengselet i Birmingham, som førte til at det var delvis stengt i timevis. Det var ifølge eksperter det verste opprøret på 25 år. I november mistet de ansatte kontrollen på omkring 200 innsatte i et fengsel i Bedford, og i oktober var det et seks timer langt opprør i et fengsel i Lewes sørøst i landet. (©NTB)