Flere tusen feiret Japans keiser

– Jeg er dypt takknemlig for at mange har tatt til seg det jeg sa, og tenker grundig over saken, sa keiseren i en uttalelse fredag.

Sammen med resten av kongefamilien, deriblant kronprins Naruhito, vinket keiser Akihito fra keiserpalassets balkong til folkemengden.

Ifølge palassets kilder skal så mange som 33.300 personer ha møtt opp for å feire keiserens bursdag.

I august i år ytret landets langvarige leder et ønske om å abdisere. Bekymring over egen alder og helsetilstand skal være blant årsakene til at keiseren ønsker å trappe ned etter nesten tre tiår på tronen.

Et ekspertpanel nedsatt av myndighetene i Japan diskuterer muligheten for å åpne opp for å la keiseren abdisere. Dagens lovverk er fra 1947, men baserer seg i stor grad på en grunnlov fra attenhundretallet som forbyr abdikasjon, begrunnet med at det skaper en risiko for politisk ustabilitet. (©NTB) (©NTB)