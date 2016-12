Italia med redningspakke for verdens eldste bank

Regjeringen vil stille totalt 20 milliarder euro – 182 milliarder kroner – til rådighet for Italias banker, sier statsminister Paolo Gentiloni.

Regjeringens offentliggjøring kommer kort tid etter at verdens eldste bank opplyste at et fire dager langt forsøk på å få på plass rundt 45 milliarder kroner i refinansiering hadde mislyktes.

Regjeringen søker å sikre sparepengene til landets innbyggere og gjøre banksektoren sterkere og mer solid, sier Gentiloni. Selv om banken nå får et sikkerhetsnett, vil det ifølge regjeringen fortsatt innebære at en rekke av bankens aksjonærer vil tape penger. Det skjer fordi regningen for redningspakken ikke utelukkende landet hos befolkningen.

Det var tidligere i desember at den italienske banken fridde til aktører i privat sektor for å lede an i bergingen av banken. Den europeiske sentralbanken har tidligere avvist en begjæring om å utvide fristen for å redde banken.

Monte dei Paschi ble i sommer brennmerket som Europas svakeste bank i stresstester av viktige banker. Banken har vært operativ siden 1472, og regnes som den eldste utlånsbanken i verden. (©NTB)