Medier: Kaprere truer med å sprenge kapret fly på Malta

Flyet fra det statlige selskapet Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret, ifølge avisa Times of Malta. Avisa har fått informasjon som tyder på at to kaprere truer med å sprenge flyet med en bombe.

Flyplassen på Malta bekrefter at et fly fra Libya har landet og at det ser ut til at to kaprere er om bord. Alle tilgjengelige redningsmannskaper er sendt til stedet.

Samtidig bekrefter Maltas statsminister Joseph Muscat på Twitter at han er informert om en mulig flykapring.

Ifølge avisa Malta Today er flyet av typen Airbus A320. Det landet ved 11.30-tiden. (©NTB)