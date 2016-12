WHO: Ebolavaksine kan være 100 prosent effektiv

Vaksinen ble testet på nesten 6.000 personer i Guinea i fjor, og ingen av dem har blitt smittet av viruset. I kontrollgruppen, som ikke fikk vaksinen, ble 23 personer smittet av ebola, skriver forskerne i en artikkel i det anerkjente medisintidsskriftet The Lancet.

– Hvis vi sammenligner 0 mot 23, så tyder det på at vaksinen er veldig effektiv, og at den kan være opp mot 100 prosent effektiv, sier Marie-Paule Kieny i WHO, hovedforfatter bak studien.

Vaksinen er kalt rVSV-ZEBOV. (©NTB)