Politiske samtaler i Kongo avsluttet uten avtale

De siste to dagene har regjeringen og opposisjonen forhandlet om når Kabila skal gå av og nyvalg holdes. Lørdag ettermiddag gikk imidlertid partene fra hverandre uten at det var oppnådd enighet. Dette til tross for at det fredag ble meldt at partene var i nærheten av å lande en avtale.

Valget i Kongo skulle etter planen ha vært holdt i november, men ble tidligere i år utsatt til april 2018. Kabilas presidentperiode utløp egentlig 19. desember, men med henvisning til det utsatte valget har han nektet å gå av.

Kabilas beslutning har utløst store demonstrasjoner, og minst 40 mennesker er drept og over 100 er såret i sammenstøt med sikkerhetsstyrkene bare den siste uken.

Den katolske kirken i Kongo, som har bistått i de seneste samtalene, hadde presset på for å få en avtale mellom partene signert før jul. Planen er nå endret til å få partene til å lande en avtale innen nyåret.

Det er imidlertid usikkert hvor stor enighet som er oppnådd mellom partene. Ifølge erkebiskopen i hovedstaden Kinshasa har partene løst svært mange av uenighetene. Andre kilder sier det fortsatt gjenstår en betydelig mengde arbeid før en avtale kan bli signert. (©NTB)