George Michael er død

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, opplyser en talsperson for den tidligere Wham-vokalisten i en pressemelding.

Britisk politi opplyser til BBC at en ambulanse rykket ut til en eiendom i Goring i Oxfordshire klokka 13.42 søndag. Det skal ifølge politiet ikke være noe mistenkelig ved dødsfallet.

– Familien ber om at deres privatliv blir respektert i denne vanskelige og følelsesladde perioden, heter det i pressemeldingen.

George Michael ble først gjennom bandet Wham, som han startet sammen med Andrew Ridgeley. Senere gjorde han suksess som soloartist, og til sammen har han solgt over 100 millioner plater verden over. (©NTB)