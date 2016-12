Kvinnelig afghansk flyger har søkt asyl i USA

Rahmani ble trukket fram som et symbol på kvinnefrigjøring og framgang da hun for tre år siden var ferdigutdannet som flyger og begynte å tjenestegjøre i det afghanske flyvåpenet.

Etter å ha mottatt utallige dødstrusler fra islamistiske opprører og fordømmelse fra afghanske tjenestemenn, frykter 25-åringen nå for sitt eget liv og har søkt om politisk asyl i USA, melder CNN.

Etter mer enn 1.000 timer bak flyspakene, blant annet i militære transportfly av typen C-208, bestemte hun seg i 2015 for å utdanne seg videre i USA for å kunne fly store transportfly av typen C-130. Tidligere i måneden var opplæringen fullført.

Nyheten om at Niloofar Rahmani har søkt asyl i USA, blir ikke godt mottatt i hjemlandet. Talsmenn for regjeringen har omtalt asylsøknaden som «skammelig» og hevder at truslene hun viser til er «oppdiktet».

Niloofar Rahmanis amerikanske advokat Kimberly Motley bekrefter at 25-åringen har søkt om politisk asyl i USA, men flygeren selv forsøker nå å roe gemyttene i Afghanistan og hevder at amerikanske medier har feilsitert og feiltolket henne. (©NTB)