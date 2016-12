Abe kondolerer til Pearl Harbor-pårørende

Under det historiske besøket på marinebasen i Hawaii la Abe sammen med USAs president Barack Obama ned en blomsterkrans på minnesmerket over de falne amerikanske soldatene i angrepet.

– Vi må aldri gjenta krigens grusomheter, sa Abe.

Det er første gang en japansk statsminister og en amerikansk president sammen besøker Pearl Harbor, som ble angrepet av Japan i desember 1941. Angrepet førte til at USA besluttet å gå aktivt inn i andre verdenskrig.

På en felles pressekonferanse etter besøket understreket Obama at USA og Japan valgte vennskap og fred etter krigen og at alliansen mellom de to landene «aldri har vært sterkere».

– Jeg håper at vi sammen sender en beskjed til verden om at det er mer å vinne på fred enn på krig, at forsoning bærer større frukter enn gjengjeldelse, sa han. (©NTB)