Cuba forbyr personkult etter Castros død

Cubas president Raúl Castro, som for øvrig er Fidels bror, sier at broren før han døde ba om at ingen monumenter eller statuer skulle reises til ære for ham og at ingen gater eller bygninger skulle bære hans navn.

Forbudet ble slått fast i en lov som ble vedtatt tirsdag. Foreløpig er det ikke klart hva straffen blir for brudd på forbudet.

Fidel Castro døde 25. november i en alder av 90 år. (©NTB)