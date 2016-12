Flere skadd da bombe eksploderte på Filippinene

Bomben eksploderte mens innbyggerne i Hilongos så på en boksekamp i forbindelse med en årlig byfest.

– Etterforskningen tyder på at gjerningspersonen benyttet seg av en hjemmelagd bombe som ble detonert ved hjelp av en mobiltelefon, sier en talskvinne for militæret, Cherry Junia.

Myndighetene har så langt ikke avdekket et mulig motiv eller mistenkte i saken.

En talsmann for Filippinenes president sier at ingen har så langt tatt på seg ansvaret for bomben.

Hilongos ligger 620 kilometer sørvest for hovedstaden Manila, og har ikke tidligere vært mål for ekstremistiske grupper. (©NTB)