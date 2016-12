Tysk minister til kamp mot «vegetarschnitzel»

Hvis landbruksminister Christian Schmidt får viljen sin, vil en vegetarvariant av schnitzel aldri mer kunne selges under navnet schnitzel.

I et intervju med avisen Bild framholder ministeren at han ikke vil at «disse pseudo-kjøttrettene» skal omtales som kjøtt.

– Disse betegnelsene er villedende og gjør konsumentene urolige, sier Schmidt til Bild.

Ministeren sier videre at slike betegnelser bør forbys til fordel for «tydelig merking». (©NTB)