33 skadd i bombeangrep på Filippinene

Den første bomben gikk av i byen Hilongos på øya Leyte onsdag kveld og 27 personer ble såret. Bomben eksploderte mens innbyggerne i Hilongos så på en boksekamp i forbindelse med en årlig byfest. En udetonert bombe ble også funnet i byen.

– Etterforskningen tyder på at gjerningspersonen benyttet seg av en hjemmelagd bombe som ble detonert ved hjelp av en mobiltelefon, sier en talskvinne for militæret, Cherry Junia.

En time senere gikk en annen bombe av på en hovedvei sør på øya Mindanao. Seks personer ble såret, ifølge militæret.

Politiet sier det er for tidlig å vite om det er sammenheng mellom eksplosjonene eller hva motivet kan ha vært. En talsmann for Filippinenes president sier at ingen så langt har tatt på seg ansvaret for bombene. (©NTB)