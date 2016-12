Brende:– Forståelig at Obama innfører sanksjoner

– Det som er alvorlig er disse hackerangrepene og at noen har brutt seg inn i epostene til dem som har drevet valgkamp, Man skal ikke blande seg inn i andre lands demokratiske prosesser, så jeg forstår at president Obama reagerer, sier Brende til NRK.

Torsdag ble det klart at USA innfører en rekke sanksjoner mot Russland etter at FBI og CIA har konkludert med at Kreml står bak hackerangrep i valgkampen. Blant annet utvises 35 russiske diplomater fra USA.

– Vi i Europa må også stå opp mot den type angrep. Vi kan ikke ha en situasjon hvor man får land som blander seg inn og blant annet offentliggjør eposter man egentlig ikke har tilgang til for å svekke en kandidat og fremme en annen, sier Brende.

Russland har avvist anklagene. (©NTB)