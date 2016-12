Japans forsvarsminister besøkte omstridt tempel

Flere japanske medier skriver at Inada torsdag besøkte tempelet for første gang siden hun tok over som forsvarsminister i august, men nyheten er ikke blitt bekreftet av forsvarsdepartementet.

Tempelet er omstridt fordi det hedrer over 1.000 soldater som er dømt for krigsforbrytelser under andre verdenskrig.

Japans naboer ser på politikeres besøk i tempelet som en fornærmelse og en smertefull påminnelse om Japans aggressive framferd under første halvdel av det 20. århundre. Tidligere politikerbesøk på stedet har ført til rasende reaksjoner fra Kina og Sør-Korea.

Nyheten kommer like etter at Tomomi sammen med Japans statsminister Shinzo Abe besøkte Pearl Harbor i USA for å markere at de to landene har skværet opp etter andre verdenskrig. Blant dem som er begravd ved Yaskukuni-tempelet er general Hideki Tojo, som ga ordre om angrepet på Pearl Harbor. (©NTB)