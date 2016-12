Russiske fly bomber IS-okkupert syrisk by

Bombingen fant sted onsdag, men den ble først kjent etter at Russland og Tyrkia kunngjorde at en våpenhvile skal tre i kraft ved midnatt natt til fredag.

Ingen offisielle kilder har bekreftet meldingen, og det er ikke klart om bombingen er koordinert med Tyrkia.

Den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights sier at det som antas å være russiske fly, har bombet området i flere dager.

Tyrkia har i fire måneder kjempet mot IS i Syria til støtte for pro-tyrkiske opprørere. Men de har møtt stadig sterkere motstand fra IS i Al-Bab. (©NTB)