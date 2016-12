Finsk nynazist dømt til fengsel over grov vold

Tingretten i Helsinki frikjente Jesse Torniainen for anklagen om uaktsomt drap i forbindelse med at han sparket en 28 år gammel mann i brystet. Mannen falt bakover og slo hodet i bakken, noe som var fatalt.

Hendelsen fant sted i Helsinki 10. september, da medlemmene av den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen delte ut flygeblader. Torniainen sparket offeret etter en krangel. Torniainen har innrømmet at han sparket, men benekter at det førte til at 28-åringen døde seks dager senere.

Forsvarerne argumenterte for at offeret hadde brukt narkotika mens han var innlagt på sykehus og ikke hadde lyttet til legenes råd.

Aktor Anja-Riitta Rinkinen sa til kringkasteren YLE at hun akter å anke avgjørelsen. Hun mener retten ikke tok stilling til at det lå et rasistisk motiv bak.

Hun la opprinnelig ned påstand om en fengselsstraff på mellom fem og et halvt og seks år.