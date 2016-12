Russland bomber IS i Nord-Syria

Tolv IS-krigere ble drept i luftangrepene, opplyser det tyrkiske militæret fredag, ifølge Reuters.

Dette er første gang Russland støtter den tyrkiske militæroperasjonen i området. Tyrkiske regjeringsstyrker og tyrkiskstøttede, syriske opprørere har i flere uker beleiret den IS-kontrollerte byen al-Bab, som ligger i Aleppo-provinsen om lag 25 kilometer fra den tyrkiske grensen.

Det tyrkiske militæret opplyser fredag også at tyrkiske luftangrep i Nord-Syria, blant annet mot al-Bab, har drept 26 IS-krigere. Militæret opplyser videre at en tyrkisk soldat er drept og fire såret i et angrep fra IS vest for al-Bab.

Ekstremistgruppen IS er ikke omfattet av våpenhvilen som trådte i kraft i Syria ved midnatt natt til fredag.

Den tyrkiske militæraksjonen mot al-Bab er en del av militæroperasjonen «Eufrats skjold», som Tyrkia innledet i august i år. Tyrkiske styrker rykket da inn i Nord-Syria med det erklærte mål å bekjempe både IS og kurdiske styrker i grenseområdene mot Tyrkia. (©NTB)