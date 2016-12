Ti år siden Saddam Hussein ble henrettet

Saddam Hussein ble hengt ved morgengry 30. desember 2006 for forbrytelser mot menneskeheten.

Henrettelsen fant sted ved de militære etterretningsfasilitetene i Kadhimiya-bydelen nord i Bagdad.

– Jeg så ingen tegn til frykt. Jeg hørte ikke at han ga uttrykk for at han ba om Guds nåde eller angret, sa Mowaffak al-Rubaie, en sikkerhetsrådgiver som var til stede ved henrettelsen. (©NTB)