Trump mener Putin er «veldig smart»

Fredag tyr Trump nok en gang til Twitter for å si sin mening.

– Flott beslutning om utsettelse (av V. Putin). Jeg har alltid visst at han er veldig smart, skriver Trump.

Denne gang er det Putins beslutning om ikke å svare på USAs straffetiltak med å utvise amerikanske diplomater fra Russland som er bakgrunnen.

– Vi kommer ikke til å skape problemer for amerikanske diplomater. Vi kommer ikke til å utvise noen, sa Putin, etter at det ble kjent at USA utviste 35 russiske etterretningsfolk med diplomatstatus.

– Vi forbeholder oss retten til gjengjeldelsestiltak. Vi planlegger våre neste steg i å reparere russisk-amerikanske forbindelser basert på politikken til administrasjonen til Donald Trump, sa Putin videre. (©NTB)